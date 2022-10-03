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Немецкий эксперт предупредил ЕС о выигрыше РФ после введения потолка цен на нефть
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Немецкий эксперт предупредил ЕС о выигрыше РФ после введения потолка цен на нефть

Der Tagesspiegel: Россия окажется в выигрыше, если в ЕС введут потолок цен на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия останется только в выигрыше, если Евросоюз (ЕС) решится на введение потолка цен на нефть из РФ, заявил 3 октября нефтяной эксперт из Германии Штеффен Буколд.

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«В результате введения потолка цен нефтеперерабатывающие заводы за пределами санкционной зоны ЕС будут скупать каждый доступный баррель из России из-за низких цен и перерабатывать его с высокой прибылью», — заявил он газете Der Tagesspiegel.

Он также выразил уверенность, что в случае развития подобного сценария цена на нефть из России на сером рынке «превысит все возможные пределы».

28 сентября глава нефтесервисной компании Canary LLC Дэн Эберхарт в материале для Forbes заявил, что введение ограничения цен на экспорт российской нефти нанесет Западу «завершающий смертельный удар».

Он также выразил мнение, что из-за принятия такого решения начнутся значительные перебои в поставках нефти из России. Это, по его мнению, приведет к стремительному росту мировых цен, а доходы от нефти в РФ останутся высокими.

9 сентября министерство финансов США сообщило об установлении ограничения предельных цен на энергоресурс из РФ с 5 декабря, предполагается запрет на морские перевозки российской нефти.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 7 сентября, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ, Западу грозит полная остановка поставок из страны. Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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