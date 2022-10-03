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Премьер-министр Бельгии выразил сомнения в прогрессе Европы
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Премьер-министр Бельгии выразил сомнения в прогрессе Европы

Премьер Бельгии Де Кроо: после европейского процветания происходит массовый спад
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
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Учитывая сложившуюся ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также рекордную инфляцию, рост цен и трудности в сфере энергетики в Евросоюзе (ЕС), в прогресс Европы сейчас поверить довольно сложно. Об этом заявил 3 октября премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

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«После периода европейского процветания происходит массовый спад. В нынешней ситуации трудно поверить в прогресс, очень трудно добиться прогресса. Поэтому есть чувство большого пессимизма», — цитирует политика газета Politico.

Издание также отмечает, что на фоне текущей ситуации, которую усугубляют еще и проблемы с мигрантами, среди населения Европы растет поддержка крайне правых партий, а также происходит их «нормализация» после того, как они вписываются в политический ландшафт.

«Крайне правые силы предлагают националистические, протекционистские решения глобализированных кризисов. Мы видим, как на время пандемии вопрос миграции был снят с повестки дня, но теперь он вернулся», — заявила газете исследовательница из Университета Осло Катрин Торлейфссон.

Ранее в понедельник сообщалось, что принятие нового пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может затянуться из-за нескольких стран, которые выступили против введения потолка цен на российскую нефть. К ним относятся Венгрия, Кипр, Греция и Мальта.

28 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке новых предложений по санкциям против России. Она уточнила, что новые санкции ЕС лишат Москву дополнительно €7 млрд доходов.

29 сентября китайское издание Global Times указало, что, несмотря на углубление энергетического кризиса, Европа остается зависимой от политики Вашингтона в отношении России. Такая ситуация может обернуться настоящей катастрофой не только для Запада, но и для всего мирового сообщества. Как указала газета, Евросоюз продолжает усиливать антироссийские санкции, вредя самому себе.

До этого, 27 сентября. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России сделали жителей Европы беднее. По его словам, рост цен на энергию и инфляция являются результатом только действий Брюсселя.

22 сентября журнал Foreign Policy предрек Европе борьбу за выживание на фоне ограничений поставок российского газа и последующего за этим энергетического кризиса. Как отмечалось в материалах издания, ЕС столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как жизни обычных граждан, так и крупные компании и целые производственные отрасли.

30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, ЕС окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США. По его мнению, ЕС становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием.

Западные страны столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, предусматривающей сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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