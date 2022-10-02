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В Москве простились с Борисом Моисеевым

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Москве 2 октября под громкие аплодисменты простились с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым. Певца похоронили на Троекуровском кладбище.

Проводить исполнителя в последний путь пришли многие его коллеги по сцене. Так, Сергей Пенкин назвал Моисеева шикарным режиссером, отметив, что хореограф поставил «многие шоу, о которых вы, может быть, даже не знаете».

Николай Басков признался, что никогда близко не дружил с Моисеевым, но подчеркнул, что певец был «неординарным, талантливым человеком со своими моментами счастья и со своими моментами грусти и одиночества».

Надежда Бабкина и Лолита Милявская отметили большую роль арт-директора Сергея Гороха в жизни певца. По словам Бабкиной, Горох был для артиста ангелом-хранителем. Милявская же указала, что арт-директор был самым преданным другом исполнителя, и если бы не его забота, то тяжелобольной певец мог бы уйти из жизни гораздо раньше.

Своими воспоминаниями о Моисееве поделился и Александр Буйнов. По его словам, артист был в жизни точно таким же, каким был на сцене. Филипп Киркоров, в свою очередь, выразил глубокое сожаление, что так и не смог навестить коллегу ни разу с момента, как того разбила болезнь.

Заслуженный артист РФ, певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Церемония прощания проходила в траурном зале Троекуровского кладбища. Всем гостям подарили белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев», сделанной артистом, предположительно, от руки красной ручкой.

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох. Весной 2022 года появилась информация, что артист переписал квартиру в центре Москвы на Гороха.

Моисеев прославился благодаря участию в хореографическом трио «Экспрессия». С 1980-х коллектив работал с Театром песни Аллы Пугачевой, а с 1987 года гастролировал по США и странам Европы.

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