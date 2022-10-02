Басков назвал Моисеева неординарным и талантливым человеком

Певец Николай Басков в воскресенье, 2 октября, приехал проститься с коллегой по сцене Борисом Моисеевым. Артист скончался 27 сентября на 69-м году жизни.

Басков рассказал, что они с Моисеевым никогда не были друзьями и лишь пересекались на праздниках и концертах.

«Но для меня как для человека, который находится в этой истории российского шоу-бизнеса, он (Моисеев. — Ред.) — неотделимая фигура от нашей страны. <...> Он был неординарный, талантливый человек со своими моментами счастья и со своими моментами грусти и одиночества», — сказал исполнитель.

Также проститься с Моисеевым приехал певец Сергей Пенкин. Артист назвал Моисеева шикарным режиссером, отметив, что хореограф поставил «многие шоу, о которых вы, может быть, даже не знаете».

Прощание с Борисом Моисеевым проходит в траурном зале Троекуровского кладбища. Всем гостям дарят белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев».

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох. Весной 2022 года появилась информация, что артист переписал квартиру в центре Москвы на Гороха.

При этом брат Моисеева Маркс Толкач обвинил Гороха в смерти артиста. По его словам, директор позволял Моисееву алкоголь и сигареты, что, по словам Толкача, «уничтожало» артиста.

В то же время сам Толкач уже много лет живет в Канаде, он не навещал своего брата и о его смерти узнал от журналистов.

Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф. Многократный лауреат российских музыкальных премий. Прославился благодаря участию в хореографическом трио «Экспрессия». С 1980-х коллектив работал с Театром песни Аллы Пугачевой, а с 1987 года гастролировал по США и странам Европы.