В Москве началась церемония прощания с Борисом Моисеевым

В Москве на Троекуровском кладбище в воскресенье, 2 октября, проходят похороны заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева.

Церемония прощания началась в 12:00. Всем гостям дарят белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев».

Одним из первых проститься с коллегой по сцене приехал Сергей Пенкин.

«Я считаю, что ушел [из жизни] талантливый режиссер. Он режиссером был шикарным. Он ставил многие шоу, о которых вы, может быть, даже не знаете», — сказал он журналистам.

Артист скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Последние жизни он тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике.

Известно, что Моисеев перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох, который даже установил в квартире исполнителя тревожную кнопку, чтобы Моисеев при необходимости мог вызвать помощь. Весной 2022 года появилась информация, что артист переписал квартиру в центре Москвы на Гороха.

При этом брат Моисеева Маркс Толкач обвинил Гороха в смерти артиста. По его словам, директор позволял Моисееву алкоголь и сигареты, что, по словам Толкача, «уничтожало» артиста. Мужчина не исключил, что его звездный родственник мог употреблять и другие препараты.

В то же время сам Толкач уже много лет живет в Канаде, он не навещал своего брата и о его смерти узнал от журналистов.

Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф. Многократный лауреат российских музыкальных премий. Прославился благодаря участию в хореографическом трио «Экспрессия». С 1980-х коллектив работал с Театром песни Аллы Пугачевой, а с 1987 года гастролировал по США и странам Европы.