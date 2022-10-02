Александр Буйнов поделился воспоминаниями об умершем Борисе Моисееве

Певец Александр Буйнов на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым поделился воспоминаниями об ушедшем коллеге.

Исполнитель рассказал, что нередко сталкивался с ситуациями, когда, получше узнав артиста, разочаровываешься в нем.

«Как говорится, если вы не хотите испортить мнение о художнике, не знакомьтесь с ним лично. <...> Борис полностью опровергал это. <...> Каким он был на сцене, таким же был и в жизни», — сказал Буйнов.

Проводить Моисеева в последний путь также приехали Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Сергей Пенкин и Николай Басков, и многие другие.

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Церемония прощания проходит в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Всем гостям дарят белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев».

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох, которого Лолита и Надежда Бабкина на церемонии прощания назвали самым преданным другом исполнителя и его ангелом-хранителем.

Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф. Многократный лауреат российских музыкальных премий. Прославился благодаря участию в хореографическом трио «Экспрессия». С 1980-х коллектив работал с Театром песни Аллы Пугачевой, а с 1987 года гастролировал по США и странам Европы.