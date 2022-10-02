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Киркоров попросил прощения у умершего Моисеева за невнимание к нему

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
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Народный артист РФ Филипп Киркоров в воскресенье, 2 октября, приехал проститься с коллегой по сцене Борисом Моисеевым. В ходе общения с журналистами он назвал певца уникальным человеком, признав, что в последние годы жизни Моисеева ему так и не удалось навестить тяжелобольного друга.

«Лучшие уходят, почему-то такой год, он забирает... Чтобы они стали там ангелами-хранителями нашей страны и музыки. А Боря, он же ангел! Он же звездочка алая, он сейчас где-то там сияет на небе и всем нам подмигивает. Его нет, но он всё равно с нами», — сказал Киркоров.

На церемонии прощания в траурном зале Троекуровского кладбища Киркоров попросил у Моисеева прощения.

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«Боря, прости, что не давал тебе внимания столько, сколько тебе было нужно. <...> Я не могу себе простить, что с начала твоей болезни ни разу не посетил тебя», — признался артист.

Проститься с Моисеевым приехала и Лолита. Она отметила, что у исполнителя был один преданный друг — его арт-директор Сергей Горох. О верности Гороха певцу сказала и народная артистка РФ Надежда Бабкина, назвав его ангелом-хранителем Моисеева.

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Церемония прощания проходит в траурном зале Троекуровского кладбища. Всем гостям дарят белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев».

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох. Весной 2022 года появилась информация, что артист переписал квартиру в центре Москвы на Гороха.

Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф. Многократный лауреат российских музыкальных премий. Прославился благодаря участию в хореографическом трио «Экспрессия». С 1980-х коллектив работал с Театром песни Аллы Пугачевой, а с 1987 года гастролировал по США и странам Европы.

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