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Бабкина назвала арт-директора Моисеева его ангелом-хранителем

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Народная артистка России Надежда Бабкина 2 октября приехала проститься с коллегой по сцене Борисом Моисеевым. На траурной церемонии она назвала арт-директора умершего артиста Сергея Гороха ангелом-хранителем певца и выразила ему слова поддержки.

«Сережа, держись. Ты был для него ангелом-хранителем. Срывался по любому звонку. Боря плохо говорил, но он прекрасно писал эсэмэски. Боря, мы всегда будем рядом и никто тебя не забудет», — сказала она.

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О преданности Гороха Моисееву заявила и Лолита, которая также приехала проводить коллегу в последний путь.

«Боря, у тебя самый преданный друг на свете — Сергей Горох, если бы не он, ты бы ушел еще раньше. И все мы это знаем», — отметила она.

На церемонию прощания приехали и другие артисты. Так, Сергей Пенкин назвал Моисеева шикарным режиссером, а Николай Басков указал, что певец был «неординарным, талантливым человеком со своими моментами счастья и со своими моментами грусти и одиночества».

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Церемония прощания с ним проходит в траурном зале Троекуровского кладбища. Всем гостям дарят белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев».

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох. Весной 2022 года появилась информация, что артист переписал квартиру в центре Москвы на Гороха.

При этом брат Моисеева Маркс Толкач обвинил Гороха в смерти артиста. По его словам, директор позволял Моисееву алкоголь и сигареты, что, по словам Толкача, «уничтожало» артиста.

В то же время сам Толкач уже много лет живет в Канаде, он не навещал своего брата и о его смерти узнал от журналистов.

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