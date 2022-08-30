В Финляндии хотят перейти на ночную работу из-за цен на электричество

Финская компания Väre, занимающаяся продажей электроэнергии, заявила, что получает множество запросов о возможности переключения контакта с дневного потребления электроэнергии на ночной. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, где работу выполняют в основном роботы.

Как говорится в сообщении, Väre ведет переговоры с десятью компаниями-потребителями о переносе производства с наиболее дорогих часов. Компания получает новые запросы каждый день. По всей стране десятки компаний рассматривают возможность экономии, которую может принести ночная работа.

В настоящее время рассматривается возможность экономии за счет дешевой электроэнергии в ночное время, особенно в малых и средних отраслях промышленности, которые до сих пор работали в преимущественно днем.

Уточняется, что изменения также потребуют переговоров с работниками предприятий и профсоюзами, поскольку работа в ночное время в Финляндии имеет существенные надбавки и более короткие смены.

Генеральный директор компании Väre Юха Кески-Карху подсчитал, что, например, для малого предприятия, потребляющего 500 мегаватт-часов в год, экономия на счетах за электроэнергию может составить до €50 тыс. Для крупных клиентов потребление может составлять несколько гигаватт-часов в год, и в этом случае экономия уже исчисляется миллионами евро, уточняется в сообщении.

Европейские страны столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом: на фоне антироссийских санкций в ЕС наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла.

25 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что наиболее развитые страны Европы оказались перед лицом проблемы отключения электричества на фоне энергетического кризиса. В качестве примера он привел Великобританию, Финляндию, а также Германию, где за предыдущие шесть месяцев цена выросла в пять раз. Вучич не исключил, что с той же проблемой не столкнется Сербия.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны заявил, что мир переживает «конец изобилия» и «гражданам придется чем-то жертвовать».

30 июля агентство Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и будут продолжать увеличиваться. Уточняется, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за сокращения поставок энергоресурса из РФ.