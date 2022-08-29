Nokia объявила о планах полностью уйти из России к концу года

Финская компания по производству телекоммуникационного оборудования Nokia намерена полностью прекратить деятельность на территории РФ. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил представитель организации.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia и мы освободим все наши офисы», — приводит его слова Reuters.

Также в Nokia добавили, что официально уход компании завершится, когда в силу вступят соответствующие юридические документы.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, данное решение будет иметь катастрофические последствия для финского производителя. Также в разговоре с «Известиями» эксперт подчеркнул, что российский рынок не будет пустовать.

Nokia приостановила поставки продукции в Россию и вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок еще 12 апреля. Тем не менее отмечалось, что компания намерена продолжить поддержку работоспособности сотовых сетей в РФ.

По данным Reuters, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson также планирует уйти из России в ближайшие месяцы.

Кроме того, в понедельник о завершении работы в РФ заявила швейцарская компания Logitech, однако представитель фирмы выразил надежду на возвращение при благоприятных условиях.

До этого, 25 августа, американская компания Dell заявила, что уходит с российского рынка и увольняет весь штат сотрудников. При этом весь импорт техники в Россию Dell приостановила еще в феврале. После ухода корпорации, как ожидается, ее место на рынке займут отечественные и китайские производители.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ в связи с началом 24 февраля специальной операции по защите жителей Донбасса.