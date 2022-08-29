Аналитик назвал смертельным для Nokia уход из России

Решение Nokia окончательно покинуть российский рынок будет смертельным для самой компании. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 29 августа.

«Уход Nokia повлияет в первую очередь на саму компанию, для них это смертельно. Я не думаю, что российский рынок останется без оборудования. В любом случае оно будет так или иначе поступать. Плюс в России ускорят создание собственного оборудования, а это очень позитивный факт», — подчеркнул эксперт.

О своем уходе с российского рынка Nokia объявила ранее в этот день. По словам представителя компании, официальное присутствие бренда в РФ сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие. Уточняется, что к концу года подавляющее большинство сотрудников Nokia в России покинет компанию и все офисы будут освобождены.

В апреле компания приостановила поставки продукции в Россию, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. При этом в Nokia заверили в готовности обеспечивать работоспособность сотовых сетей в России.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.