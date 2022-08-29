Telegram удалил неактивные в течение года пользовательские имена

Неактивные в течение последнего года пользовательские имена в Telegram были удалены. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, до недавнего времени 70% всех юзернеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана.

«Это создало кладбище мертвых имен пользователей, которые загромождали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбирать подходящие общедоступные адреса для своих учетных записей, групп и каналов», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Дуров пообещал, что 99% этих адресов будут постепенно возвращены в общественное пользование.

Основатель Telegram полагает, что аукцион является наилучшим способом распределить короткие имена. Предприниматель выразил надежду на то, что пользователи, которые приобретут запоминающиеся имена, будут замотивированы на создание оригинального контента.

Ранее, 19 августа, в Роскомнадзоре сообщили, что поисковые системы начнут информировать российских пользователей TikTok и Telegram о нарушении компаниями требований законодательства РФ.

До этого, 16 августа, мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить экстремистские каналы.

В этот же день стало известно, что суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Помимо бота, информацию также не удаляли из нескольких Telegram-каналов, где, по мнению Роскомнадзора, публиковались недостоверные данные о ходе спецоперации.

Между тем в судебном участке 422-го мирового судьи Таганского района Москвы 8 августа сообщили, что мессенджеру Telegram грозит штраф до 8 млн рублей из-за неудаления запрещенного контента.

О деле по неудалению запрещенной информации в Telegram стало известно 2 августа. Тогда в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ («Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной»).