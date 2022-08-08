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Мессенджеру Telegram грозит новый штраф на 8 млн рублей

Telegram грозит штраф до 8 млн рублей из-за неудаления запрещенного контента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мессенджеру Telegram грозит штраф до 8 млн рублей из-за неудаления запрещенного контента. Об этом сообщили 8 августа журналистам в судебном участке 422-го мирового судьи Таганского района Москвы.

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Как передает «Газета.ru», в суд поступил протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Судебное заседание назначено на 16 августа в 12:00.

2 августа сообщалось, что Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный в России контент.

27 февраля администрация Telegram отказалась от идеи ограничения работы каналов в России и на Украине. Основатель мессенджера Павел Дуров призвал перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в данное время.

В июле текущего года суд Москвы вынес компании Google новый оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей. Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, дискредитирующей ВС РФ.

Также штраф был вынесен за экстремистское материалы, в частности инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию в несанкционированных акциях.

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