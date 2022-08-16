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Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 7 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник, 16 августа, оштрафовал мессенджер Telegram еще на 7 млн рублей за отказ удалить экстремистские каналы.

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«Признать виновным Telegram Messenger, Inc. в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Ранее в этот же день суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Помимо бота, информацию также не удаляли из нескольких Telegram-каналов, где, по мнению Роскомнадзора, публиковались недостоверные данные о ходе спецоперации.

О деле по неудалению запрещенной информации в Telegram стало известно 2 августа. Тогда в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ («Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной»).

27 февраля администрация Telegram отказалась от идеи ограничения работы каналов в России и на Украине. Основатель мессенджера Павел Дуров призвал перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в данное время.

В июле текущего года суд Москвы вынес компании Google новый оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей. Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, дискредитирующей ВС РФ.

Также штраф был вынесен за экстремистское материалы, в частности инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию в несанкционированных акциях.

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