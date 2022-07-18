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Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей

Google оштрафовали на 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного в РФ контента
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Фото: Пресс-служба Google
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Суд Москвы вынес Google новый оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тысяч 317 рублей 80 копеек», — говорится в решении мирового судьи Таганского района столицы Тимура Вахрамеева.

Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ, а также экстремистское материалы — в частности, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию в несанкционированных акциях.

Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить запрещенный контент. До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google, однако информация так и не была удалена.

Наказание за данное правонарушение предполагает административный штраф, который может составлять от 5 до 10% оборота интернет-компании в России.

Помимо этого 16 июня суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Согласно протоколу Роскомнадзора, Google продолжает использовать свои базы для хранения персональных данных, находящиеся на территории США и Европейского союза. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года. Тогда штраф составил 3 млн рублей.

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