Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного в РФ контента

Мессенджеру Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный в России контент. Судебное заседание состоится 16 августа. Об этом 2 августа сообщил Мировой суд Москвы.

«В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ («Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной»). Судебное заседание назначено на 16 августа», — говорится в сообщении суда.

27 февраля основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в Telegram-каналах всё чаще появляется непроверенная информация, связанная с событиями вокруг Украины, поэтому администрация мессенджера допускает возможность ограничения их работы в случае эскалации ситуации. Позднее в тот же день сообщалось, что администрация Telegram отказалась от идеи ограничения работы каналов в России и на Украине в случае эскалации ситуации. Дуров призвал перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в данное время.

18 июля суд Москвы вынес компании Google новый оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей. Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ, а также экстремистское материалы — в частности, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию в несанкционированных акциях.