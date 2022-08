РКН обязал поисковики помечать TikTok и Telegram нарушителями закона РФ

Поисковые системы начнут информировать российских пользователей TikTok и Telegram о нарушении компаниями требований законодательства РФ. Об этом сообщили 19 августа в Роскомнадзоре (РКН).

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что вышеперечисленные компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные ФЗ № 236 («О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ»). Отмечается, что принятые меры будут действовать до тех пор, пока компании полностью не устранят нарушения.

Поисковые системы также будут информировать о нарушении закона РФ и со стороны видеостримингового сервиса Twitch. 12 августа сообщалось, что Роскомнадзор составил уже второй административный протокол в отношении Twitch за неудаление запрещенной информации.

25 апреля президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

4 марта Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.