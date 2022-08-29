Цена нефти Brent превысила $103 за баррель впервые с 1 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года превысила отметку в $103 за баррель впервые с 1 августа. Об этом стало известно по завершении торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 29 августа.

По данным на 21:27 мск, цена нефти Brent достигла $103,22.

Вместе с тем к 21:50 мск темпы роста цен снизились, и на момент закрытия сессии стоимость энергоносителей составила $102,8 за баррель. Данный показатель на 3,83% превышает итоговые цифры предыдущих торгов.

Ранее, 24 августа, по данным торговой площадки ICE, цена фьючерсных контрактов по нефти Brent выросла до $101 за баррель.

Накануне стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре 2022 года поднялась выше $100 за баррель впервые с 12 августа.

В конце июля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов спрогнозировал в беседе с «Известиями», что цена нефти может повыситься до $115–116 за баррель. Он обратил внимание, что коммерческие запасы нефти в США упали на 4,5 млн баррелей, запасы стратегического нефтяного резерва (SPR) — на 5,6 млн баррелей.

6 июля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что на нефтяной рынок влияют разные факторы. Ситуация будет меняться в зависимости от того, будет ли усиливаться западное давление на Россию и что будет происходить с соблюдением странами Запада собственных санкций против РФ, отметил он.