Аналитик назвал возможные причины снижения цены нефти Brent

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в среду, 6 июля, данные, согласно которым цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля.

Эксперт подчеркнул, что на нефтяной рынок постоянно влияет огромное количество факторов.

«В целом в будущем будут иметь значение многие факторы: будет ли усиливаться западное давление на Россию, что будет происходить с соблюдением Западом собственных санкций в отношении России. Потом может влиять ситуация, связанная с визитом американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Если он съездит и там договорится об увеличении добычи, то, возможно, цена вниз уйдет. Если не договорится об этом, выяснится, что у Саудовской Аравии мало свободных мощностей, то, значит, реакция будет противоположной», — пояснил Митрахович в беседе с RT.

Ранее в этот день стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 4% и находилась ниже $99 за баррель, сообщает телеканал «Звезда».

5 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь снижалась за сутки на 11% и составляла около $102.

Накануне доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что рубль имеет все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.

5 июля аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объяснил рост курса доллара падением цен на нефть, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров и населения, регулированием курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке).