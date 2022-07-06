Цена нефти Brent опустилась ниже $99 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 4% и находилась ниже $99 за баррель впервые с 12 апреля 2022 года. Это следует из данных торговой площадки 6 июля.

В 17.42 мск цена на баррель Brent падала на 4,02%, до $98,6.

Баррель нефти WTI с поставкой в августе 2022 года дешевеет до $95,22.

5 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на семероморскую нефтяную смесь снижалась за сутки на 11% и составляла около $102.

Накануне доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что рубль имеет все шансы ослабнуть до 70 за доллар, в том числе если нефть продолжит движение вниз ниже $100 за баррель.

5 июля аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объяснил рост курса доллара падением цен на нефть, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров и населения, регулированием курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке).