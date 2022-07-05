Аналитик связал рост курса доллара с увеличением спроса на валюту

На среднесрочном горизонте рубль может начать терять силу в трех случаях: падение цен на нефть (сейчас этого не происходит), увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и населения (уже есть признаки начала восстановления) и регулирование курса со стороны монетарных органов (идет обсуждение со стороны Банка России и Минфина новых интервенций на валютном рынке). Об этом рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин во вторник, 5 июля.

«Доллар растет на ожиданиях решения относительно бюджетного правила и валютных интервенций на внутреннем рынке», — полагает он.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил отметку в 58 рублей впервые с 14 июня. Курс евро составил 59 рублей впервые с 20 июня. Ослабление курса рубля к доллару и евро началось накануне, когда в начале торгов евро подорожал до 58 рублей впервые с 21 июня.

Потавин отметил, что по итогам прошедшей недели курс доллара к рублю поднялся на 2,6% — это первое недельное ослабление рубля после четырех недель непрерывного укрепления. Валютная пара USD/RUB завершила неделю у отметки 54,8 рубля, что стало самым высоким закрытием за последние 10 дней.

«Возможно, рубль нащупал те уровни, с которых возможно его краткосрочное ослабление», — предположил аналитик.

Он напомнил, что с 1 июля лимит валютных переводов для физлиц на счета в иностранных банках повысили со $150 тыс. до $1 млн в месяц. В этот же день рубль показал ослабление к доллару и евро на 7,5% и 6,26% соответственно.

«Возможно, эти события имеют какую-то связь, хотя большого влияния это смягчение Capital Control на наш валютный рынок не должно оказать, поскольку касается только физлиц. Но, как видим, в начале этой недели рост курсов доллара и евро продолжается», — добавил он.

Потавин допустил, что волны локального роста стоимости доллара и евро в условиях летнего затишья могут создавать спекулянты. Продажа валюты за рубли в расчете на то, что курс будет ниже, — эта тема была интересна до конца июня. Поскольку сейчас валютный курс развернулся, трейдерам надо откупить ранее проданную валюту и даже открыть новые позиции в ней в расчете быстро заработать на локальном ослаблении рубля, отметил он.

«Чтобы понять, как далеко зайдет ослабление рубля, надо посмотреть, как будет вести себя доллар возле отметки в 60 рублей. Это +20% от минимума месяца. Именно на такую величину в конце мая аналогичным образом рубль быстро ослаб, но потом так же быстро вновь укрепился. Похоже, что рубеж в 50 рублей за доллар теперь станет ориентиром минимума по доллару для бизнеса и населения», — заключил специалист.

В «Финам» предполагают, что доллар в III квартале 2022 года будет торговаться в диапазоне 50–68 рублей, в то время как евро будет в районе 50–70 рублей. Ближе к концу года валютные курсы будут выше текущих уровней и, возможно, курс американской нацвалюты поднимется в район 65–80 рублей — примерно до таких же уровней восстановится и курс евро.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков отметил, что за рост доллара и евро от достигнутых ранее на неделе минимумов составил порядка 10%, а 5 июля курс доллара уже превысил 60 рублей. Прогноз по доллару и евро: 60–70 рублей в обозримом будущем, подчеркнул он.

Коммуникации со стороны правительства говорят о том, что уровень доллара в 50 рублей и ниже — это однозначно чрезмерное укрепление российской нацвалюты, подрывающее конкурентоспособность отечественной экономики, и с ним надо бороться, сказал он.

Один из вариантов — валютные интервенции в валютах дружественных стран, которые будут влиять и на доллар с евро через кросс-курсы, добавил Исаков.

«Полагаем, что крупные импортеры «услышали» этот сигнал и решили запастись валютой, не дожидаясь фактических действий. Возврат валютных котировок к более привычным уровням может оказать поддержку финансовым результатам экспортеров», — заключил он.

16 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление рубля и назвал его слишком крепким. Он также назвал оптимальным курс 70–80 рублей за доллар.

В тот день в ЦБ заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, подчеркнув, что его курс «должен оставаться плавающим». Позицией регулятора является таргетинг инфляции, но не курса, добавили там.