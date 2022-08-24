Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Цена фьючерсных контрактов по нефти Brent выросла до $101 за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют 24 августа данные на сайте торговой площадки.
Такое повышение цены фиксируется впервые с 3 августа.
23 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года поднялась выше $100 за баррель впервые с 12 августа.
В конце июля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов спрогнозировал в беседе с «Известиями», что цена нефти может повыситься до $115–116 за баррель. Он обратил внимание, что коммерческие запасы нефти в США упали на 4,5 млн баррелей, запасы стратегического нефтяного резерва (SPR) — на 5,6 млн баррелей.
6 июля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что на нефтяной рынок влияют разные факторы. Ситуация будет меняться в зависимости от того, будет ли усиливаться западное давление на Россию и что будет происходить с соблюдением странами Запада собственных санкций против РФ, отметил он.