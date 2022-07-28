Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Мир
В Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор за пользование газом
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
В Еврокомиссии оценили возможность запрета выдачи виз россиянам
Мир
Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград
Мир
Захарова оценила слова Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси
Мир
Российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Политика
В Кремле сочли необходимым освободить Украину от неонацистских настроений
Общество
Москвичам спрогнозировали улучшение погоды в выходные дни
Сюжет:

Эксперт предрек рост цен на нефть до $116 за баррель

Эксперт Галактионов предрек рост цен на нефть до $116 за баррель
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена нефти может повыситься до $115–116 за баррель. Об этом заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в четверг, 28 июля.

Сбавить обороты: Москва может наказать Запад в нефтяной игре
Амбициозные планы «большой семерки» могут разбиться из-за разницы интересов

Накануне стоимость нефти выросла на фоне умеренно жесткой риторики Федрезерва (ФРС) США и «бычьей» статистики от минэнерго этой страны, отметил эксперт.

По данным лондонской биржи ICE на 12:07 мск четверга, нефть марки Brent стоит $107,8.

Коммерческие запасы нефти в США упали на 4,5 млн баррелей, запасы стратегического нефтяного резерва (SPR) — на 5,6 млн баррелей, рассказал Галактионов. Это произошло, несмотря на рост добычи на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн баррелей в сутки. Причиной стал резкий скачок экспорта: поставки черного золота на внешний рынок увеличились на 1,5 млн баррелей в сутки, из которых чуть больше половины — сырая нефть.

На прошлой неделе наблюдалась тенденция, указывавшая на слабый спрос на бензин, но она не получила подтверждения в свежих данных, отметил он. Запасы бензина упали на 3,3 млн баррелей. Потребление этого ресурса подскочило на 0,7 млн баррелей в сутки, до 9,2 млн баррелей в сутки, а фьючерс RBOB прибавил 6% с начала недели.

Общие поставки нефтепродуктов упали на 1 млн баррелей в сутки, до 20 млн баррелей в сутки — за счет сокращения в категориях «пропан/пропилен» (это сезонный фактор) и «прочее» (регрессия к среднему после скачка). В целом спрос остается высоким, что способствует росту цен на нефть, заключил эксперт.

Также днем ранее американский Федрезерв повысил базовую ставку на 0,75 п.п., до 2,5%, что было ожидаемо, сказал Галактионов. К концу года регулятор ожидает ставку на уровне 3–3,5%. Рынки ожидали большего повышения, поэтому фондовые и сырьевые активы после заседания торгуются в позитивном ключе. Чем ниже процентные ставки, тем меньше риски рецессии и разрушения спроса на нефть, полагает он.

Следующее заседание регулятора США пройдет 20–21 сентября. До этого момента рынок будет следить за показателями инфляции, занятости и деловой активности.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что решение ФРС было воспринято позитивно, поскольку существовали некоторые опасения повышения ставки сразу на 100 б.п., так как глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что при необходимости Федрезерв без колебаний повысил бы ставку и сильнее, но с учетом имеющихся данных счел целесообразным повысить ее чуть меньше.

По словам Беленькой, теперь ставка ФРС соответствует долгосрочному нейтральному уровню, который не ускоряет и не замедляет рост экономики. Однако инфляция в США остается на рекордных уровнях с 1980-х годов — июньский показатель CPI достиг 9,1% и регулятор намерен добиться ее снижения до 2%. Поэтому Федрезерв продолжит повышение ставки и сокращение баланса — с сентября объемы QT по плану удвоятся и выйдут на $95 млрд в месяц, подчеркнула аналитик.

Рынок позитивно оценил отсутствие повышения ставки на 100 б. п., признание ФРС факта замедления роста американской экономики и высказывание Пауэлла о том, что масштаб следующих повышений ставки может быть сокращен при условии замедления инфляции. Регулятору придется продолжать дальше заходить на территорию, где процентные ставки и финансовые условия приводят к торможению экономического роста, заключила специалист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022