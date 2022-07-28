Эксперт предрек рост цен на нефть до $116 за баррель

Цена нефти может повыситься до $115–116 за баррель. Об этом заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в четверг, 28 июля.

Накануне стоимость нефти выросла на фоне умеренно жесткой риторики Федрезерва (ФРС) США и «бычьей» статистики от минэнерго этой страны, отметил эксперт.

По данным лондонской биржи ICE на 12:07 мск четверга, нефть марки Brent стоит $107,8.



Коммерческие запасы нефти в США упали на 4,5 млн баррелей, запасы стратегического нефтяного резерва (SPR) — на 5,6 млн баррелей, рассказал Галактионов. Это произошло, несмотря на рост добычи на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн баррелей в сутки. Причиной стал резкий скачок экспорта: поставки черного золота на внешний рынок увеличились на 1,5 млн баррелей в сутки, из которых чуть больше половины — сырая нефть.

На прошлой неделе наблюдалась тенденция, указывавшая на слабый спрос на бензин, но она не получила подтверждения в свежих данных, отметил он. Запасы бензина упали на 3,3 млн баррелей. Потребление этого ресурса подскочило на 0,7 млн баррелей в сутки, до 9,2 млн баррелей в сутки, а фьючерс RBOB прибавил 6% с начала недели.

Общие поставки нефтепродуктов упали на 1 млн баррелей в сутки, до 20 млн баррелей в сутки — за счет сокращения в категориях «пропан/пропилен» (это сезонный фактор) и «прочее» (регрессия к среднему после скачка). В целом спрос остается высоким, что способствует росту цен на нефть, заключил эксперт.

Также днем ранее американский Федрезерв повысил базовую ставку на 0,75 п.п., до 2,5%, что было ожидаемо, сказал Галактионов. К концу года регулятор ожидает ставку на уровне 3–3,5%. Рынки ожидали большего повышения, поэтому фондовые и сырьевые активы после заседания торгуются в позитивном ключе. Чем ниже процентные ставки, тем меньше риски рецессии и разрушения спроса на нефть, полагает он.

Следующее заседание регулятора США пройдет 20–21 сентября. До этого момента рынок будет следить за показателями инфляции, занятости и деловой активности.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что решение ФРС было воспринято позитивно, поскольку существовали некоторые опасения повышения ставки сразу на 100 б.п., так как глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что при необходимости Федрезерв без колебаний повысил бы ставку и сильнее, но с учетом имеющихся данных счел целесообразным повысить ее чуть меньше.

По словам Беленькой, теперь ставка ФРС соответствует долгосрочному нейтральному уровню, который не ускоряет и не замедляет рост экономики. Однако инфляция в США остается на рекордных уровнях с 1980-х годов — июньский показатель CPI достиг 9,1% и регулятор намерен добиться ее снижения до 2%. Поэтому Федрезерв продолжит повышение ставки и сокращение баланса — с сентября объемы QT по плану удвоятся и выйдут на $95 млрд в месяц, подчеркнула аналитик.

Рынок позитивно оценил отсутствие повышения ставки на 100 б. п., признание ФРС факта замедления роста американской экономики и высказывание Пауэлла о том, что масштаб следующих повышений ставки может быть сокращен при условии замедления инфляции. Регулятору придется продолжать дальше заходить на территорию, где процентные ставки и финансовые условия приводят к торможению экономического роста, заключила специалист.