Датский перевозчик Maersk объявил о продаже крупнейшего актива в России

Датская компания Maersk, специализирующаяся на контейнерных перевозках, продает последний актив в России. Об этом говорится в сообщении на сайте компании в понедельник, 29 августа.

Компания договорилась о продаже крупнейшего актива в России — 30,75% Clobal Ports группе «Депо» Сергей Шишкарева.

По сообщению, это соглашение, заключено на рыночных условиях, однако финансовые детали сделки не раскрываются. Условием закрытия сделки является получение всех необходимых согласований с российской стороны.

Лондонская биржа остановила торги акциями Global Ports, как и большинства других компаний, имеющих активы в России, 3 марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. На момент остановки торгов ее капитализация составляла $121.3 млн.

Ранее в понедельник компания Nokia объявила об окончательном уходе из России. При этом известно, что официальное присутствие данного бренда в России сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие. Предполагается, что это произойдет к концу текущего года.

В этот же день член пресс-службы швейцарской компании Logitech Бен Старки объявил о том, что компания покидает российский рынок, но выражает надежду на возвращение.

За несколько дней до этого, 26 августа немецкий производитель чая и сахарозаменителей Milford объявил, что покинул российский рынок.

27 июля стало известно о том, что зарубежным компаниям пришлось поднимать цены после ухода с рынка РФ.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.