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Названы пять признаков скорого краха США

Обозреватель The Washington Times Федер указал на пять скорых признаков неминуемого краха США
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Фото: Global Look Press/Ty O'Neil
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В США прослеживаются все признаки того, что страна неминуемо движется к собственной гибели. Об этом написал 27 августа обозреватель The Washington Times Дон Федер, выделив как минимум пять из них.

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Федер указал, что Соединенные Штаты начали сами себя разрушать изнутри, из-за чего не смогут восстановиться самостоятельно. Симптомами неминуемого разложения страны автор статьи назвал политику открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, элиты, которые высмеивают американские ценности, а также демографические проблемы и «поддержку варваров под боком».

«Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю», — считает журналист.

Публицист обратил внимание на возникновение относительно нового вида преступности для США — массового мародерства, когда злоумышленники врываются толпою в магазины, а полиция начала вообще игнорировать мелкие правонарушения. Он также напомнил, что пограничники открыли южную границу навстречу потоку мигрантов. Из-за этого их уже прибыло более 2 млн человек — почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Другие негативные проблемы, по его мнению, — это распространение наркотиков в стране, спад рождаемости и рост числа бездомных, многие из которых имеют психические заболевания или наркозависимость.

Федер также обратил внимание на нападки на традиционные американские ценности, рассказав, что недавно в студенческой газете Университета Виргинии вышла статья с требованием убрать имя третьего президента США Томаса Джефферсона из названия основанной им же школы.

21 августа обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс отметил, что в США потерпят стратегическое поражение вне зависимости от исходов конфликта на Украине. Причиной станут тесные отношения России и Китая.

В тот же день испанское издание El Debato написало, что решения, которые принимают США в связи с ситуацией на Украине, могут привести к потере Вашингтоном миллиардов долларов, как и при выводе американских войск из Афганистана.

Кроме того, в этот день британская газета The Guardian выразила мнение, что США могут находиться на грани нового внутреннего конфликта на фоне роста недоверия к политике демократов. Авторы материала привели данные Калифорнийского исследовательского центра, согласно которым около 40% опрошенных американцев пожелали иметь более сильного лидера страны. В статье добавили, что многие американцы живут в ожидании гражданской войны, с этим связан рост продаж оружия в стране с 2020 года.

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