El Debato отметило «афганский почерк» США в кризисе вокруг Украины

Решения, которые принимают США в связи с ситуацией на Украине, могут привести к потере Вашингтоном миллиардов долларов, как и при выводе американских войск из Афганистана. Такое мнение 21 августа озвучило испанское издание El Debato.

Автор публикации отмечает, что Соединенные Штаты тратят огромные деньги на спонсирование и помощь украинскому режиму, однако если вспомнить, что произошло в Кабуле, можно предположить, что деньги пущены на ветер.

«США потратили как минимум $134 млрд на поддержку афганского правительства, а в отчете за 2020 год, подготовленном уполномоченным конгрессом Специальным управлением генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что около $19 млрд примерно из $63 млрд пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений», — указано в публикации.

Газета также приводит слова специального генинспектора SIGAR Джона Сопко, который отмечает, что между ситуациями в Афганистане и на Украине есть некоторое сходство.

«Я не говорю, что это (поддерживать Украину в экономическом и военном отношении. — Ред.) неправильно, я не говорю, что украинцы — злые люди, они собираются воровать, я этого не говорю. Я просто говорю, что каждый раз, когда вы так быстро вбрасываете столько денег в страну, вы должны иметь встроенный надзор с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки», — указал он.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн.

По информации высокопоставленного представителя американского министерства обороны, дополнительный пакет военной помощи будет включать 1500 противотанковых ракет TOW и 100 систем Javelin, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Также там намерены в течение 2–3 месяцев передать ЗРК NASAMS.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил $10 млрд.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».