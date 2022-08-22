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National Interest заявил о проигрыше США при любом исходе спецоперации РФ

Автор The National Interest Рамон Маркс: США проиграют при любом исходе спецоперации РФ
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher
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В США потерпят стратегическое поражение вне зависимости от исходов конфликта на Украине. Причиной станут тесные отношения России и Китая, пишет обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс в своем материале 21 августа.

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Автор напомнил, как президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны. Теперь, отметил Маркс, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин разыграют свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство Вашингтона.

«Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива», — говорится в публикации.

По мнению Маркса, сближение Пекина и Москвы произойдет за счет тесных энергетических связей, что принесет Китаю больше стратегической гибкости в отношениях с США. Он также обратил внимание на расширение бизнеса России с Индией, которое нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели.

В статье также указано, что еще одна проблема для США — последствия антироссийских санкций, ударивших по Европе. «Энергетические санкции Запада в какой-то степени дали обратный эффект, вызвав инфляцию и перебои с поставками настолько серьезные, что Брюссель сейчас пытается справиться с экономическими последствиями», — пишет обозреватель.

Ранее, 21 августа, испанское издание El Debato написало, что решения, которые принимают США в связи с ситуацией на Украине, могут привести к потере Вашингтоном миллиардов долларов, как и при выводе американских войск из Афганистана.

Кроме того, в этот день британская газета The Guardian выразила мнение, что США могут находиться на грани нового внутреннего конфликта на фоне роста недоверия к политике демократов. Авторы материала привели данные Калифорнийского исследовательского центра, согласно которым около 40% опрошенных американцев пожелали иметь более сильного лидера страны.

В статье добавили, что многие американцы живут в ожидании гражданской войны, с этим связан рост продаж оружия в стране с 2020 года.

До этого, 17 августа, социологический опрос The Economist совместно с YouGov показал, что больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена. Лишь 40,23% опрошенных одобряют политику действующего лидера.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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