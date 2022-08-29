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Минобороны РФ заявило о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

Минобороны РФ: ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери
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Фото: РИА Новости
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Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях и понесли большие потери. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает Минобороны РФ.

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«Сегодня в течение дня по прямому указанию [президента Украины Владимира] Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе попытки наступления ВСУ потеряли более 560 военнослужащих. Кроме того, уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машина пехоты (БМП) и сбито два штурмовика Су-25.

«Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — заключили в ведомстве.

Утром в понедельник корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов. Позже представитель экстренных служб региона сообщил, что средства ПВО сбили большую часть украинских ракет.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ сбили два украинских Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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