Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе
Мир
В Швеции пожаловались на напряженные переговоры с Турцией по членству в НАТО
Мир
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
Мир
The Times раскрыла планы Трасс объявить Китай угрозой Великобритании
Мир
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
Сюжет:

ПВО сбила большую часть ракет при обстреле ВСУ Херсонской области

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть украинских ракет при утреннем обстреле Херсонской области. Об этом 29 августа сообщил представитель экстренных служб региона.

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

По его словам, есть попадания по гражданским объектам.

«ВСУ продолжают обстрелы мирной инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбила большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам», — сказал он журналистам.

Утром в понедельник корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов.

28 августа глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли Новую Каховку. Были прилеты в центр города и район гидроэлектростанции.

27 августа сообщалось об очередном ударе ВСУ по Каховке. Леонтьев при этом отметил, что значительное количество украинских ракет было уничтожено ПВО.

24 августа стало известно, что около 10 ракет выпущено по району Новой Каховки и ГЭС из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Уточнялось, что пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022