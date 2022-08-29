ПВО сбила большую часть ракет при обстреле ВСУ Херсонской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть украинских ракет при утреннем обстреле Херсонской области. Об этом 29 августа сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, есть попадания по гражданским объектам.

«ВСУ продолжают обстрелы мирной инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбила большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам», — сказал он журналистам.

Утром в понедельник корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о взрывах в небе над Херсоном. По его словам, работали системы ПВО, было слышно как минимум 10 взрывов.

28 августа глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли Новую Каховку. Были прилеты в центр города и район гидроэлектростанции.

27 августа сообщалось об очередном ударе ВСУ по Каховке. Леонтьев при этом отметил, что значительное количество украинских ракет было уничтожено ПВО.

24 августа стало известно, что около 10 ракет выпущено по району Новой Каховки и ГЭС из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Уточнялось, что пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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