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ВКС РФ сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожье

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Фото: flickr.com
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ВКС РФ сбили два украинских Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

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Также ВКС РФ нанесли удар по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска.

27 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР. Конашенков отметил, что самолет был обнаружен летчиками ВКС России в районе Малиновки. Кроме того, военные уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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