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В «Росчайкофе» назвали спекулятивными прогнозы о подорожании кофе в РФ на 30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Экспертные заявления о том, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и Азии приведут к росту цен на этот продукт в России на 30%, носят, скорее, спекулятивный характер: пока фундаментальных предпосылок к повышению цен нет. Об этом заявил «Известиям» глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в понедельник, 29 августа.

Ранее в этот же день «РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаила Чарного сообщили, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках, где продукт подорожает на 10–15%. Эксперт спрогнозировал подорожание в РФ на 30% — до следующего сезона урожая в 2023 году. По словам специалиста, засуха и заболевания деревьев повлияли на урожай в указанных регионах. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам, где деревья пока не болеют.

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Рамаз Чантурия отметил, что на прошлой неделе стоимость биржевых фьючерсов на кофе действительно выросла где-то на 15%, что и стало спусковым крючком для некоторых экспертных оценок. Однако не стоит забывать, что биржа — это финансово-спекулятивный инструмент, там часто происходят колебания цен. Спекулянты часто пользуются этими колебаниями, чтобы зарабатывать на росте или падении цен. При этом биржа позволяет покупать контракты, которые исполняются через несколько месяцев, и их часто приобретают те, кто не имеет реального отношения к рынку и подвержен влиянию трендов.

Глава ассоциации «Росчайкофе» подчеркнул, что 15-процентный рост стоимости фьючерсов на прошлой неделе пока находится в пределах тех значений повышения цен, которые произошли в 2021–2022 годах. Основное и принципиальное подорожание кофе произошло еще в прошлом году, когда в Бразилии были засуха, а потом и заморозки, из-за чего было повреждено большое количество кофейных деревьев. Это привело в 2021–2022 годах к росту стоимости зеленого кофе в два с половиной раза, подчеркнул эксперт. И в начале 2022 года многие в России ошибочно думали, что рост розничных цен на кофе в магазинах связан с политической ситуацией, но это не так: рост стоимости этого продукта был связан с повышением цен на сырье из-за проблем с климатом в Бразилии — основном поставщике кофе на мировой рынок.

При этом текущие колебания цен пока не перекрыли их рост в течение последнего года, добавил специалист. Он напомнил, что в этом году стоимость фьючерса на кофе уже добиралась до $2,58 за фунт и опускалась почти к $2 за фунт. По данным лондонской биржи ICE на 29 августа, сентябрьский кофейный фьючерс стоит $2,4 за фунт.

Подорожание фьючерсов, которое мы видим сейчас, пока не отражается на реальном рынке и нет уверенности, что прогнозы экспертов по будущему росту цен сбудутся, подчеркнул глава «Росчайкофе».

Уверенно говорить о возможном подорожании кофе в магазинах можно только по итогам закрепления долгосрочного (более двух месяцев) фундаментального изменения биржевой цены, отметил он. При этом дать прогноз, указав конкретный процент подорожания, на высококонкурентном рынке, каким является российский рынок, просто невозможно.

«При этом фундаментальные изменения биржевых цен начинают отражаться на реальном рынке, как правило, через полгода», — добавил специалист.

В конце мая 2021 года стоимость кофе сорта арабика выросла до максимума 2016 года на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии. Цена июльского контракта достигала тогда $1,5 тыс. за фунт. Колебания цен происходили весь год. К дефициту сырья привели не только климатические условия в Бразилии, но и ливни в Колумбии и Индии, распространение коронавируса во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии, на севере которой ведутся боевые действия.

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