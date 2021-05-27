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Цены на кофе побили максимум 2016 года

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Стоимость кофе сорта арабика повысилась до четырехлетнего максимума на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии. Об этом сообщает Trading Economics в четверг, 27 мая.

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Стоимость июльского контракта на бирже ICE поднималась до максимальных значений с конца 2016 года — $1,5 тыс. за фунт, прежде чем опуститься до $1,55 тыс.

Засуха в крупнейших странах — производителях кофе этого сорта привела к снижению прогнозов урожая в этом сезоне, а также рискам для урожая в 2022 году. Экспорт из Колумбии, которая является вторым крупнейшим экспортером арабики, осложняется из-за антиправительственных протестов, которые сопровождаются перекрытием автодорог.

На арабику приходится 75% мирового производства кофе, этот сорт в основном выращивается в Бразилии — 40% от общего объема мировых поставок — и в Колумбии.

На долю сорта робуста приходятся оставшиеся 25%, который производится в основном во Вьетнаме — 15% мировых поставок — и Индонезии.

К другим крупным экспортерам этого продукта относятся Перу, Индия, Уганда, Эфиопия, Мексика и Кот-д’Ивуар. Робуста в основном пользуется популярностью в Европе, а арабика — в США.

В ассоциации «Росчайкофе» (объединяет крупнейших изготовителей) заявили «Известиям» 18 мая, что в российские розничные магазины в сентябре могут снизиться поставки индийского чая, так как в этом году его производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции из-за коронавируса. Индийские компании уведомили российских партнеров, которые закупают у них сырье.

Сбор урожая в Индии начинается в апреле–мае, пик сезона приходится на июнь–август. В настоящее время более 90 чайных плантаций в регионе Ассам, который является главным производственным штатом этого продукта, заявили о случаях COVID-19 у сотрудников, из-за чего государство вводит ограничения для их допуска на работу.

Торговый представитель России в Индии Александр Рыбас отметил, что индийский чай можно заменить за счет импорта из Шри-Ланки, Кении и Китая.

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