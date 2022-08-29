Под Омском мужчина надругался над девятилетней девочкой и выбил ей зубы

Мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и выбил ей все зубы. Инцидент произошел в поселке Новоомский Омской области, передает портал «Город55» в понедельник, 29 августа.

О случившемся фельдшер сообщил в региональное УМВД, указав, что преступник напал на девочку в дневное время.

Сейчас ребенок находится в реанимации, врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшей.

«У девочки выбиты все зубы, имеются и другие тяжелые травмы», — уточнили в областном Минздраве.

В отношении 46-летнего Сергея Бояркина возбуждено уголовное дело, насильник в розыске.

В январе 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. в Костроме похитили пятилетнюю девочку, после чего изнасиловали и зарезали. Тело они спрятали в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако не успели, так как были задержаны полицией.