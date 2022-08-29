Реклама
Прямой эфир
Мир
Почти 660 кг кокаина нашли среди бананов в Германии
Мир
В Херсонской области погиб зампредседателя по сельскому хозяйству Ковалев
Мир
Экс-глава ЦРУ Помпео заявил о возможности повторения терактов в США
Мир
Шольц призвал Евросоюз отказаться от принципа единогласия
Мир
Чехия получит от Германии 15 танков Leopard за помощь Украине
Мир
Евросоюз инвестирует €300 млрд в зеленую энергетику
Мир
В Совбезе указали на снижение наркотрафика с Украины с начала СВО
Мир
В Литве завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией
Экономика
Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ
Мир
Власти Херсонской области назвали фантазиями сообщения о наступлении ВСУ
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Захарова назвала самоубийственными обстрелы Киевом ЗАЭС

Под Омском мужчина надругался над девятилетней девочкой и выбил ей зубы

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и выбил ей все зубы. Инцидент произошел в поселке Новоомский Омской области, передает портал «Город55» в понедельник, 29 августа.

Разврату не подлежит: надзор за педофилами может стать пожизненным
Среди других мер контроля, предлагаемых юристами, — полный запрет на пользование интернетом и электронные браслеты

О случившемся фельдшер сообщил в региональное УМВД, указав, что преступник напал на девочку в дневное время.

Сейчас ребенок находится в реанимации, врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшей.

«У девочки выбиты все зубы, имеются и другие тяжелые травмы», — уточнили в областном Минздраве.

В отношении 46-летнего Сергея Бояркина возбуждено уголовное дело, насильник в розыске.

В январе 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. в Костроме похитили пятилетнюю девочку, после чего изнасиловали и зарезали. Тело они спрятали в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако не успели, так как были задержаны полицией.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022