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Военный эксперт объяснил цели НАТО по усилению присутствия в Арктике

Военный эксперт Буранов: НАТО пытается «вырвать» из рук России Северный морской путь и придать ему международный статус
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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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НАТО пытается «вырвать» из рук России Северный морской путь и придать ему международный статус. Об этом 29 августа «Известиям» заявил военный эксперт Никита Буранов.

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Таким образом он прокомментировал заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО планирует в будущем увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России.

Как отметил эксперт, НАТО может создать на территории арктических регионов Канады и северных регионов Норвегии военно-морские круглогодичные базы. Также альянс, возможно, попробует организовать вооруженный ледокольный флот.

«Отталкиваясь от этого, они попытаются усилить свое военное присутствие, а значит и пересмотреть существующие договоры в свою пользу и попытаться вырвать Северный морской путь из рук России и придать ему международный статус, чтобы бесплатно им пользоваться», — сказал Буранов.

Он пояснил, что Северный морской путь считается более коротким, чем тот, который существует сейчас в международной морской торговле.

«Более чем на неделю или иногда на две недели можно сократить издержки при перевозке тех или иных грузов. Но вопрос встает остро только в одном случае — если нет ледоколов, которыми эти корабли можно проводить. Как известно, РФ — единственный в мире обладатель крупнейшего ледокольного флота, включая несколько мощнейших атомных ледоколов и атомного ледокольного электровоза «Севморппуть», который может круглогодично по Севморпути доставлять грузы», — сказал эксперт.

Также Буранов отметил, что в Арктическом регионе нет пиратства — это «невозможно в силу погодных условий». Он подчеркнул, что на эту территорию НАТО «прицеливается» уже с 1991 года.

«Чтобы получить какие-то дивиденды: Севморпуть, большие шельфовые месторождения нефти и газа, которые там находятся, противник ищет пути. Пока что дело ограничивается выкриками и пересудами. И по международному праву и в военном отношении регион хорошо защищен. Но они не оставят попыток каким-то образом прибрать к рукам Арктический регион, особенно начиная с попыток Норвегии в районе Шпицбергена влиять на горловину Северного пути. А так пока что нам не о чем беспокоиться», — считает эксперт.

Накануне Столтенберг в беседе с газетой Welt am Sonntag заявил, что Арктика является «важнейшим связующим звеном между Северной Америкой и Европой» и в то же время образует «кратчайшее расстояние между Северной Америкой и Россией», а также отметил возрастающую важность региона для судоходства из-за глобального потепления и таяния льдов.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно воспринимают призыв генсека НАТО наращивать присутствие альянса в Арктике. Он подчеркнул, что «такие заявления воспринимаем как выражение намерения по противостоянию России и российским интересам» в регионе.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал морскую доктрину России. В документе, в частности, отмечается, что Россия будет укреплять лидирующие позиции в изучении и освоении морских пространств Арктики.

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