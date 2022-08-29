В США заявили о крупном просчете в отношении России

Специалисты в США не ожидали, что экономика в России будет настолько устойчива к масштабным внешнеполитическим вызовам. На это указал 28 августа обозреватель Business Insider (BI) Джордж Гловер.

В своей статье колумнист объясняет, как несмотря на то, что эксперты с Уолл-стрит предсказывали развал российской экономической системы, сейчас финансы РФ крепнут благодаря мощному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей. К тому же правительство России приняло такие меры, благодаря которым в стране начали расти производство и сектор услуг.

Гловер отметил, что после начала специальной военной операции России по защите Донбасса западные аналитики были уверены, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, которые ввели США и Евросоюз.

«Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость», — отмечает в своей статье автор.

Ранее, 29 августа, CNN отметил, что Россия смогла избежать экономического коллапса и оказалась устойчивой перед западными санкциями. В материале телеканала отмечается, что уход западных компаний из РФ из-за санкций не оказал особого влияния на экономику страны.

27 августа журнал The Economist также признал устойчивость России к санкциям и отметил, что показатели ее экономики превосходят даже самые оптимистичные прогнозы. Важнейшими факторами устойчивости РФ журнал назвал политику правительства страны по стабилизации экономики, рекордные доходы нефтегазового сектора и устойчивость граждан к экономическим потрясениям.

19 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что зацикленность США на санкциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу в отношении России. Он отметил, что нормальное торгово-экономическое сотрудничество становится жертвой санкционной политики США.

15 августа президент РФ Владимир Путин отмечал бесперспективность политики изоляции России. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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