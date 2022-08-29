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CNN заявил об устойчивости экономики России перед западными санкциями

CNN: Россия избежала экономического коллапса благодаря действиям правительства и доходам от нефтегазового сектора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Россия смогла избежать экономического коллапса и оказалась устойчивой перед западными санкциями. Об этом 28 августа рассказал канал CNN.

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Как уточняется в материале, уход западных компаний из-за санкций не оказал особого влияния на экономику страны.

В частности, прекращение работы платежных систем MasterCard и Visa прошло незамеченным из-за почти полной замены на систему «Мир», а уход McDonalds и Starbucks был нивелирован выкупом активов российскими предпринимателями. Отмечается, что произошло это благодаря мерам правительства РФ, направленным на локализацию в стране предприятий западных компаний и разработке альтернатив западным платежным системам.

Кроме того, устойчивость российской экономике придает нефтегазовый сектор. Несмотря на снижение объема поставок в Европу, доходы России от продажи энергоресурсов в этот регион выросли вдвое, а нахождение новых рынков сбыта в Азии позволило сохранить общий объем экспорта на прежнем уровне.

27 августа журнал The Economist также признал устойчивость России к санкциям и отметил, что показатели ее экономики превосходят даже самые оптимистичные прогнозы. Важнейшими факторами устойчивости РФ журнал назвал политику правительства страны по стабилизации экономики, рекордные доходы нефтегазового сектора и устойчивость граждан к экономическим потрясениям.

24 августа британское издание The Spectator указало на то, что западным странам не удалось экономически изолировать Россию, несмотря на попытки нанести ей ущерб санкциями. В материале предполагается, что Россия смогла наладить поставки своих товаров через третьи страны, в том числе в Великобританию.

15 августа Владимир Путин отмечал бесперспективность политики изоляции России. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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