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Российский авторынок растет вторую неделю подряд

«Автостат»: Авторынок России растет вторую неделю подряд
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Авторынок России растет вторую неделю подряд. Почти 77% от общего количества автомобилей пришлось на сегмент легковых машин. Об этом 29 августа сообщило агентство «Автостат».

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Аналитики отметили, что за четвертую неделю августа 2022 года в России было куплено 13,1 тыс. единиц новой автомобильной техники. Это на 4% больше, чем за предыдущую, третью, неделю августа текущего года. Таким образом российский авторынок растет уже вторую неделю подряд.

С 22 по 28 августа 2022 года жители РФ приобрели 10 039 легковых машин. Это на 2% больше, чем неделей ранее (с 15 по 21 августа).

По данным специалистов, увеличились объемы рынка и в других трех сегментах. Так, рынок новых грузовых автомобилей вырос по сравнению с третьей неделей августа 2022 года на 5%, до 1637 грузовиков. Вместе с ними увеличился рынок легких коммерческих машин (LCV) на 2%, которые разошлись тиражом в 1106 единиц.

Самый наибольший рост рынка в России показал сегмент автобусов, на 84%. Правда, в количественном отношении это всего 318 новых автобусов.

26 августа «Автостат» сообщил, что доля рынка седельных тягачей в России сократилась сильнее, чем доля грузовиков. По итогам семи месяцев 2022 года продажи седельных тягачей упали до −51%.

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