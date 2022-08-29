В Совфеде предрекли катастрофические последствия антироссийских санкций для ЕС

Антироссийские санкции работают против Евросоюза. Об этом 29 августа заявил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Лицемерить не будем, введенные санкции оказывают негативное влияние на развитие нашей экономики. Негативное, но не сокрушительное, и тем более не смертельное. А страны Евросоюза столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими», — отметил он.

По словам парламентария, европейские страны «в русофобском угаре готовы стрелять себе и в ноги, и в руки», вводя санкции в отношении РФ. При этом последствия рестрикций могут сказаться на жизни европейцев.

«Давайте сравним, что лучше, сидеть зимой в теплой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином «Ладу», чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замерзшим у дома «Мерседесом» с пустым бензобаком?» — написал Джабаров.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны могут использовать запрещенные приемы ради того, чтобы заставить государства поддержать антироссийские санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые ограничения, несмотря на их вред для населения Европы.

Глава палаты экономики Австрии Харальд Марер 9 июля выразил мнение, что антироссийские рестрикции придумали «только одним полушарием мозга» и усомнился в их продуманности.

23 марта российский сенатор Андрей Климов подчеркнул, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран ростом цен и голодом.

Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, ввели санкции против РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.

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