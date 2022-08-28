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Лавров заявил о способности Запада «бить ниже пояса» ради расширения санкций против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Западные страны могут использовать запрещенные приемы ради того, чтобы заставить государства, входящие в Движение неприсоединения, поддержать антироссийские санкции. Об этом 28 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Некоторые из них так или иначе в ходе голосования вынуждены идти на некие уступки под нажимом Запада, но в практических действиях никто из них к санкциям не присоединяется. Но давление на них продолжается. Нельзя исключать, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, как говорится, «ниже пояса». Это будет оставаться на совести наших западных коллег», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Звезда», приуроченному к выходу документального фильма о Движении неприсоединения.

Он отметил, что сейчас западные страны заставляют «всех и вся «ложиться» на антироссийский курс»: голосовать за резолюции «сомнительной» значимости, голословно обвиняющие Россию, вопреки имеющимся фактам», а также принимать меры практического характера, такие как ограничение экспорта в РФ.

Министр подчеркнул, что несмотря на серьезное давление, члены Движения неприсоединения на него не поддаются.

У многих иностранных политиков и деятелей есть сомнения, касающиеся разумности вводимых ограничений и боязнь последствий подобного давления на Россию.

Так, 27 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил нежелание страны вести переговоры о каких-либо санкциях, влияющих на поставки нефти и газа. Он заявил, что в нынешних реалиях у ЕС нет никакой возможности избавиться от российской энергетической зависимости, «пока невозможно транспортировать природный газ в поездах и рюкзаках». 24 августа глава МИД страны сообщил, что Венгрия заинтересована в скорейшем установлении мира и не планирует принимать участие в новом пакете энергетических санкций против России.

9 июля глава палаты экономики Австрии Харальд Марер заявил, что антироссийские санкции придумали «только одним полушарием мозга». Он усомнился в их продуманности и назвал политическим решение властей встать на сторону Украины.

9 мая обозреватель издании Foreign Policy Робби Грамер сообщил, что африканские страны могут снова вернуться к движению неприсоединения из-за давления по вопросу санкций против России, которое оказывает на них Запад. Он назвал открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС «выстрелом в ногу».

Еще в марте российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Движение неприсоединения объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Обладая 120 голосами в ООН, члены движения имеют возможность напрямую влиять на договоренности, вырабатываемые в организации, что усложняет для западных стран ведение санкционной политики против России.

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