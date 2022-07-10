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Глава палаты экономики Австрии выступил против антироссийских санкций

Глава палаты экономики Австрии Марер: антироссийские санкции придумали «одним полушарием мозга»
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Juen
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Антироссийские санкции придумали «только одним полушарием мозга». Об этом 9 июля в беседе с газетой Kurier заявил глава палаты экономики Австрии Харальд Марер.

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Отмечается, что он усомнился в «продуманности» санкций и назвал политическим решение встать на сторону Украины. Однако он добавил, что не выступает против санкций в целом.

«Все это предположения. Если министр работает с ложными утверждениями вместо того, чтобы разбираться с огромными экономическими последствиями санкций, то он дешево уходит от ответственности», — сказал он.

По информации издания, Марер не первый раз высказывается против антироссийских санкций и его позицию ранее раскритиковали социал-демократы, правовые либералы и министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух, который представляет Партию «зеленых».

При этом его поддержала правая Партия свободы, подчеркнув, что антироссийские санкции направлены против собственного народа и экономики.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что по итогам июня годовая инфляция в Австрии может составить 8,7%. Ожидается, что это будет самый крупный показатель инфляции с сентября 1975 года. По данным статистики, цены в Австрии растут практически во всех отраслях, в том числе в сфере ритейла и общественного питания. За последний месяц инфляция составила 1,4%.

12 мая президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «трудно обратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

До этого, 13 апреля, Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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