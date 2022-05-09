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FP: страны Африки могут создать движение неприсоединения из-за давления Запада на Россию

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Африканские страны могут снова вернуться к движению неприсоединения из-за давления по вопросу санкций против России, которое оказывают на них западные страны. Об этом сообщает обозреватель издании Foreign Policy Робби Грамер.

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«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас», — говорит Грамер в публикации от 5 мая.

Автор статьи подчеркивает, что США и страны Запада пытаются изолировать Россию от мирового сообщества, при этом привлекая к своей политике как можно больше стран. При этом Африка такого подхода не принимает.

Обозреватель сообщил, что в африканских политических кругах началось обсуждение реанимирования движения о неприсоединении. Оно было актуально во время холодной войны. Тогда подобная политика помогала странам Африки не втягиваться в противостояние сторон.

Ранее, 3 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о шестом пакете санкций от Евросоюза в отношении России. Ограничения подразумевают, в частности, отключение от системы SWIFT новых российских банков. Страны ЕС до сих пор не смогли согласовать этот пакет из-за большой зависимости ряда стран от российских энергоресурсов.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России.

Также 3 мая посол РФ в Анголе Владимир Тараров рассказал, что власти этой африканской страны готовы искать пути обхода санкций для сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что ангольцы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Москвой.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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