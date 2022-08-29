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Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма опубликованы на сайте визового центра Финляндии в понедельник, 29 августа.

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VFS Global будет принимать документы на туристические визы только по понедельникам в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, передает Федеральное агентство новостей.

Заявления следует подавать только в категории, которая соответствует цели поездки. Если путешественник забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в день, когда за ней обращаться нельзя, их не примут.

«Если Вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, Вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день», — говорится в тексте.

По новым правилам для заявителей со всей России ежемесячно будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз.

Согласно данным на сайте VFS Global, в России действует 23 визовых центра Финляндии. Пока непонятно, в каком формате будут работать оставшиеся 19. Вероятно, они планируют принимать документы только на визы с другими целями поездки, например для встречи с родственниками в Финляндии, а также для учебы и работы.

Первый день приема документов на туристические визы в новом формате стартует 5 сентября.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории гражданам из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

27 августа сообщалось, что Франция и Германия выступят против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в Праге 30–31 августа.

Берлин и Париж понимают обеспокоенность некоторых государств в этом вопросе, но считают, что ЕС должен выдавать визы людям, не связанным с правительством, — студентам, художникам, ученым и специалистам, передает RT.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

МИД РФ назвал проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

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