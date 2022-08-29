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Власти Эстонии пригрозили россиянам потерей недвижимости в стране

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Более 40 тыс. граждан России, у которых есть недвижимость в Эстонии, могут ее лишиться из-за запрета на посещение страны с выданной эстонской стороной шенгенской визой. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил вице-канцлер министерства внутренних дел республики Вейко Коммусаар в эфире ERR.

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«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», — рассказал Коммусаар.

По данным эстонских правоохранительных органов, гражданам РФ принадлежит 41 351 объект недвижимости, гражданам Белоруссии — 919. Большинство из них пребывают в Эстонии с видом на жительство, однако 12%, или 4500, из них нуждаются в визе. По словам Коммусаара, такое количество приобретенных россиянами домов является угрозой национальной безопасности.

18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными ею шенгенскими визами. Исключение составляет несколько категорий граждан. К ним относятся, например, дипломаты.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Вопрос запрета на выдачу виз обсуждается в странах ЕС на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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