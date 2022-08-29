CDEK.Shopping подтвердила утечку данных пользователей

Компания CDEK.Shopping подтвердила утечку данных своих пользователей 29 августа и заявила, что уже работает над внедрением мер по недопуску распространения украденной информации.

В организации заверили, что при попадании данных в открытый доступ номера банковских карт и удостоверяющих личность документов остались в тайне. Внутри CDEK.Shopping уже проводится проверка.

«Мы изучаем базу данных, выложенных в Сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — рассказала компания в беседе с «РИА Новости».

За день до этого утечка данных была обнаружена в российском сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club. Савеловский суд назначил ООО «Деливери Клаб» административный штраф в размере 80 тыс. рублей.

6 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей сервиса доставки «Яндекс Еда», которая произошла в марте этого года.

К 18 мая в опубликованную в марте карту с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс Еды» добавили новую информацию из ГИБДД, «СДЭКа», Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных.

23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

После инцидента депутаты Госдумы разработали поправки в законодательство, которыми предлагается ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

30 мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.