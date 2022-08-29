Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300

Турция поднимет на уровне НАТО вопрос о действиях Греции против страны в связи с использованием греческими ВВС зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 для преследования турецких истребителей F-16. Как утверждает Анкара, Афины заверяли, что установки «не активны и находятся в ангаре», сообщила 29 августа на своем сайте Yeni Safak.

Турция вынесет вопрос на обсуждение альянса, следуя правилам ведения боевых действий НАТО.

В Турции также считают необходимым применение против Греции санкций в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки (CAATSA)», рассказал изданию источник.

По данным газеты, 23 августа состоящие на вооружении ВВС Греции С-300 обнаружили радаром турецкие F-16, выполнявшие полеты в рамках задач НАТО в международном воздушном пространстве над Эгейским морем. Самолеты летели на высоте 10 000 футов к западу от острова Родос, их засекли установки С-300 российского производства, дислоцированные на острове Крит.

В Турции заявили, что действия Греции являются несовместимыми с духом партнерства в рамках Североатлантического альянса. Данный шаг Анкара сочла усилением напряженности в НАТО.

«Греция в данном случае нарушает правила союзничества, а западные страны проводят в данном вопросе политику двойных стандартов», — отметил источник издания, обратив внимание, что ни США, ни Евросоюз не отреагировали на действия Афин.

28 августа в министерстве обороны Греции опровергли заявления Турции о том, что Афины задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких истребителей F-16.

СМИ Турции сообщали о действиях Греции 23, 24 и 25 августа. Минобороны Греции в свою очередь сообщило, что 23 августа турецкие военные самолеты нарушили воздушное пространство Греции 78 раз, а на их перехват поднималась греческая военная авиация.

1 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не планирует начинать войну с Грецией, но Афины нарушают турецкое воздушное пространство. По его словам, это произошло за год 147 раз.

24 июля глава МИД Греции Никос Дендиас прокомментировал обвинения Эрдогана. Он отметил, что со стороны Турции было зарегистрировано 3954 аналогичных нарушения с начала года.

Турция и Греция неоднократно оказывались на грани военного конфликта из-за статуса спорных островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море.