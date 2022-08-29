Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе
Мир
В Швеции пожаловались на напряженные переговоры с Турцией по членству в НАТО
Мир
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
Мир
The Times раскрыла планы Трасс объявить Китай угрозой Великобритании
Мир
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Мир
Мариупольский офис СБУ посещал человек с фамилией Вовк
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России

Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300

0
Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция поднимет на уровне НАТО вопрос о действиях Греции против страны в связи с использованием греческими ВВС зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 для преследования турецких истребителей F-16. Как утверждает Анкара, Афины заверяли, что установки «не активны и находятся в ангаре», сообщила 29 августа на своем сайте Yeni Safak.

Битва за Средиземноморье: Турция и Греция решили наладить контакты
Анкара хочет переманить на свою сторону Каир, который поддерживает Афины

Турция вынесет вопрос на обсуждение альянса, следуя правилам ведения боевых действий НАТО.

В Турции также считают необходимым применение против Греции санкций в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки (CAATSA)», рассказал изданию источник.

По данным газеты, 23 августа состоящие на вооружении ВВС Греции С-300 обнаружили радаром турецкие F-16, выполнявшие полеты в рамках задач НАТО в международном воздушном пространстве над Эгейским морем. Самолеты летели на высоте 10 000 футов к западу от острова Родос, их засекли установки С-300 российского производства, дислоцированные на острове Крит.

В Турции заявили, что действия Греции являются несовместимыми с духом партнерства в рамках Североатлантического альянса. Данный шаг Анкара сочла усилением напряженности в НАТО.

«Греция в данном случае нарушает правила союзничества, а западные страны проводят в данном вопросе политику двойных стандартов», — отметил источник издания, обратив внимание, что ни США, ни Евросоюз не отреагировали на действия Афин.

28 августа в министерстве обороны Греции опровергли заявления Турции о том, что Афины задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких истребителей F-16.

СМИ Турции сообщали о действиях Греции 23, 24 и 25 августа. Минобороны Греции в свою очередь сообщило, что 23 августа турецкие военные самолеты нарушили воздушное пространство Греции 78 раз, а на их перехват поднималась греческая военная авиация.

1 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не планирует начинать войну с Грецией, но Афины нарушают турецкое воздушное пространство. По его словам, это произошло за год 147 раз.

24 июля глава МИД Греции Никос Дендиас прокомментировал обвинения Эрдогана. Он отметил, что со стороны Турции было зарегистрировано 3954 аналогичных нарушения с начала года.

Турция и Греция неоднократно оказывались на грани военного конфликта из-за статуса спорных островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022