Турция обвинила Грецию в преследовании своих истребителей F-16

Два турецких истребителя F-16 подверглись преследованию со стороны греческих F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море. Об этом 25 августа сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источник в минобороны Турции.

Отмечается, что это уже второй подобный инцидент в Эгейском море. Анкара доложила о них в центральный аппарат НАТО.

По данным телеканала, инциденты имели место 23 и 24 августа.

Минобороны Греции в свою очередь сообщило, что 23 августа турецкие военные самолеты нарушили воздушное пространство Греции 78 раз. Каждый раз на их перехват поднималась греческая военная авиация.

Ранее, 1 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не планирует начинать войну с Грецией, но Афины нарушают турецкое воздушное пространство. По его словам, это произошло 147 раз.

24 июля глава МИД Греции Никос Дендиас прокомментировал обвинения Эрдогана. Он отметил, что со стороны Турции было зарегистрировано 3954 аналогичных нарушения с начала года.