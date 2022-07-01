Эрдоган заявил об отсутствии планов воевать с Грецией

Турция не планирует начинать войну с Грецией, но Афины нарушают воздушное пространство Турции. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган

«У нас нет такой проблемы, чтобы начать войну с Грецией. Но Греция не стоит за своими словами», — сказал он журналистам после пятничной молитвы.

По словам Эрдогана, Греция нарушила воздушное пространство Турции 147 раз.

«Как мы будем жить в соседстве? Что мы должны делать? Отвечают мои ВВС. Что скажут мои граждане, если не ответят ВВС? Не спросят ли о том, где наши ВВС?» — отметил он.

Он также отметил, что ряд лидеров стараются помирить Турцию и Грецию. Но, по его словам, турецкая сторона пока не рассматривает предложение.

28 июля Реджеп Эрдоган публично заявил, что нынешние действия Афин будут иметь «катастрофический конец».

21 мая официальный представитель МИД Турции Танджу Бильгич заявил, что истребители F-16, принадлежащие ВВС Греции, дважды нарушали воздушное пространство страны 16 и 17 мая. Он подчеркнул, что Греция должна прекратить провокационные действия в Эгейском море, и призвал к укреплению доверия в двусторонних отношениях и стабилизации диалога в рамках НАТО.

При этом 12 мая парламент Греции путем голосования одобрил поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе.

Поправки в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США были подписаны 14 октября 2021 года министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.