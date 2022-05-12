Парламент Греции одобрил соглашение об увеличении войск США в регионе

Парламент Греции 12 мая путем голосования одобрил поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе.

Кроме того, посредством этого документа парламент Греции согласился передать американским военным практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории.

«За» проголосовал 181 депутат в 300-местном парламенте. «Против» было 119 голосов. Голосование было поименным.

Соглашение поддержали правящая партия «Новая демократия» и партия ПАСОК-Движение перемен.

Против выступили оппозиционная партия страны Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс, Компартия Греции (КПГ), правая партия «Греческое решение» и левая партия МЕРА25.

Поправки в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США были подписаны 14 октября 2021 года министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Документ предусматривает передачу США четырех военных баз в дополнение к ранее предоставленным четырем базам, в том числе передаются военный лагерь Яннули вблизи порта Александруполис на севере страны, военно-морская база на Крите, стрельбище Литохоро в области Пиерия и лагерь Георгула вблизи авиабазы в Ларисе.

В октябре 2019 года Греция и США внесли изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В 2020 году парламент Греции ратифицировал соглашение с США по оборонному сотрудничеству.

В документе речь шла о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использования любого другого военного объекта на территории Греции с ее согласия.

11 декабря 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россию беспокоит переброс военной техники НАТО через греческий порт Александруполис, а также концентрация военных сил альянса и США на территории Греции.

В конце ноября сообщалось, что в порту Александруполиса проходит масштабная операция по переброске американской военной техники, в том числе 120 вертолетов, тысяча танков, бронемашин, орудий. Военные направятся в страны Восточной Европы. Миссию назвали самой крупной за всю историю США.