Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию

Россию беспокоит переброс военной техники НАТО через греческий порт Александруполис, а также концентрация военных сил альянса и США на территории Греции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна».

Беседа была записана перед встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи.

«Проблема очень простая. Сосредотачивается всё больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом», — ответил Песков на вопрос журналиста, что Москву беспокоит в обновленном соглашении об оборонном сотрудничестве между Грецией и США.

На ответную реплику, что Греция в такой же степени обеспокоена зенитно-ракетными системами С-400, которые Россия поставила Турции, Песков ответил, что «С-400 — это оборонительная система, а то, что транспортируется через Александруполис, — это не оборонное оборудование».

Вместе с этим представитель Кремля выразил мнение, что для России Греция никогда не будет врагом, так как в РФ относятся к Греции как к стране-партнеру, дружественной стране.

При этом, по его словам, членство Греции в НАТО связывает страну определенными обязательствами. А учитывая, что альянс приближается к границам России, переброс техники не может не беспокоить, подчеркнул Песков.

«Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины», — сказал он.

В конце ноября сообщалось, что в порту Александруполиса проходит масштабная операция по переброске американской военной техники, в том числе 120 вертолетов, тысяча танков, бронемашин, орудий. Военные направятся в страны Восточной Европы. Миссию назвали самой крупной за всю историю США. Вашингтон усиливает присутствие на Балканах и в Черном море.

10 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дальнейшего расширения НАТО быть не должно, если оппоненты пойдут наперекор, последствия для них будут тяжелыми. По словам Рябкова, расширение НАТО давно вступило в очень резкое и глубокое противоречие именно с этим обязательством. Он отметил, что Россия будет неуклонно обращать внимание оппонентов, и входящих в НАТО, и не входящих в альянс, но стремящихся туда вступить, на «невозможность совместить то и другое».