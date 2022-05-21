Турция обвинила Грецию в нарушении воздушного пространства

Официальный представитель МИД Турции Танджу Бильгич заявил, что истребители F-16, принадлежащие ВВС Греции, дважды нарушали воздушное пространство страны 16 и 17 мая.

«Наши ВВС дали необходимый ответ на эти провокационные нарушения в соответствии с правилами взаимности и взаимодействия», — приводит заявление дипломата портал Cumhuriyet в пятницу, 20 мая.

По его словам, нарушения были зафиксированы 16-го мая западнее острова Гёкчеада, 17-го мая — западнее Энеса 17 мая.

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«Греция в очередной раз пытается сформировать предвзятое восприятие международной общественностью нашей страны, используя напряженность, которую провоцирует сама. На этом фоне мы отвергаем обвинения, выдвинутые министерством иностранных дел Греции в заявлении от 20 мая, и решительно осуждаем греческие нашего воздушного пространства», — добавил Бильгич.

Он подчеркнул, что Греция должна прекратить провокационные действия в Эгейском море и призвал к укреплению доверия в двусторонних отношениях и стабилизации диалога в рамках НАТО.

При этом 12 мая парламент Греции путем голосования одобрил поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе.

Поправки в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США были подписаны 14 октября 2021 года министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.